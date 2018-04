Katnawatos gewinnt die Virtuelle Bundesliga

Tim "TheStrxngeR" Katnawatos ist der neue Deutsche Meister der Virtuellen Bundesliga (VBL) in der eSport-Disziplin "FIFA". Katnawatos setzte sich in den Vorrunden im Deutschen Fußballmuseum am vergangen Osterwochenende durch und gewann das finale Match gegen den ehemaligen Deutschen Meister Mirza "Mirza" Jahic. Der 19-jährige Katnawatos, der als professioneller eSportler für den FC Basel spielt, sicherte sich damit die Meisterschale der VBL und 25.000 Euro Preisgeld."Was die Jungs hier die letzten beiden Tage und die ganze VBL-Saison über abgeliefert haben ist unglaublich und dass dieses Jahr wieder über 150.000 Bundesliga-Fans an der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga teilgenommen haben, zeigt was für riesen Potential im deutschen eSport steckt", sagt Dominik Hilpisch-Hahn, Head of Licensing der Bundesliga International GmbH. "Auch, dass dieses Jahr so viele Bundesligaclubs die Möglichkeit der VBL-Clubcards genutzt haben, ist ein weiteres Zeichen dafür, dass wir mit der VBL auf dem richtigen Weg sind und sich der FIFA-eSport immer weiter professionalisiert."Bei den Finalspielen der VBL trafen vom 30. Mai bis zum 1. April die besten 24 "FIFA"-Spieler Deutschlands aufeinander, darunter auch Spieler des VfL Wolfsburg, 1. FC Köln, Schalke 04 und VfL Bochum.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen