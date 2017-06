Kartenverkauf für gamescom congress läuft an

Die Koelnmesse startet den Ticketverkauf für den gamescom congress 2017 und gibt obendrein die ersten Sprecher der Tagung bekannt. Darunter Paul Galloway vom MoMA New York, Prof. Dr. Markus Gabriel, Philosophie-Professor aus Deutschland, Edward Partridge vom WWF und YouTuber Matt Lees. Der diesjährige Kongress findet am 23. August im Congress-Centrum Nord statt und umfasst Vorträge unter dem Motto "Mehr als Spiele".Bis zum 11. Juli werden die Karten für im Ticketshop der Koelnmesse zum Early-Bird-Tarif angeboten. Bis dahin kosten diese 59 Euro bzw. 95 Euro inklusive Fachbesucherticket zur gamescom. Ab dem 12. Juli steigt der Preis auf regulär 69,00 bzw. 105 Euro, während die Tickets an der Tageskasse noch einmal zehn Euro mehr kosten.

Quelle: GamesMarkt.de

