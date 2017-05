Kanada wird gamescom-Partnerland 2017

Das Partnerland der gamescom 2017 (22. bis 26. August) wird Kanada. Die kanadische Regierung geht dafür eine Partnerschaft mit den Ausrichtern der Messe, BIU und Koelnmesse , ein. Damit ist das nordamerikanische Land bereits ein zweites Mal Partnernation der Gamesmesse. Schon 2010 zum Debüt der gamescom in Köln trat Kanada in dieser Rolle auf. Vergangenes war die Türkei das Partnerland der Gamesmesse.Kanada ist einer der weltweit größten Standort für die Herstellung von PC- und Videospielen. Die dortige Branche rangiert auf dem dritten Platz hinter den Vereinigten Staaten und Japan. Laut der Entertainment Software Association of Canada (ESAC) trägt sie jährlich über drei Milliarden Kanadische Dollar zum Bruttoinlandsprodukt bei. Games schaffen in der kanadischen Wirtschaft über 36.500 Jobs und es gibt in mehr als 470 aktive Studios, von denen 143 erst 2013 oder später gegründet wurden. Auch für Deutschland ist das Land ein wichtiger Partner: 2015 war Kanada der zweiterfolgreichste Entwicklungsstandort auf dem deutschen Gamesmarkt, direkt hinter den USA."Wir freuen uns, dass wir Kanada als offiziellen Partner für die gamescom 2017 gewinnen konnten", sagt Katharina C. Hamma , Geschäftsführerin der Koelnmesse. "Zum einen trägt Kanada als Partnerland der Internationalisierungsstrategie der gamescom Rechnung. Zum anderen passt Kanada als einer der wichtigsten Entwicklerstandorte für Computer- und Videospiele thematisch perfekt zur gamescom 2017. Denn mit der devcom (20. bis 24. August) bieten wir in diesem Jahr zusätzlichen inhaltlichen Mehrwert rund um das Thema 'Developement' und schaffen durch die Gesamtkonzeption ein neues Format, das perfekt auf die gamescom abgestimmt ist. Mit einer erstklassigen Expertise im Bereich der Entwicklung von Computer- und Videospielen ist das diesjährige Partnerland Kanada für die gamescom und ihre begleitenden Events und Kongresse ein echter Gewinn."BIU-Geschäftsführer Felix Falk sagt über das diesjährige Partnerland: "Für 2017 kann es kaum ein besseres gamescom-Partnerland geben als Kanada. Hier zeigt sich deutlich, welche positiven Entwicklungen möglich sind, wenn das Potenzial von Computer- und Videospielen erkannt und die Ansiedlung von Games-Entwicklern umfassend unterstützt werden. Der Aufstieg Kanadas zu einem der international wichtigsten und erfolgreichsten Standorte für die Games-Wirtschaft war daher nur folgerichtig. Mit Blick auf die schwierigen Rahmenbedingungen für Games-Entwickler in Deutschland ist Kanada auch vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahl ein gutes Beispiel für eine intelligente Förderung und das enorme wirtschaftliche Potenzial der Games-Branche."Mélanie Joly, Ministerin für das Kulturerbe Kanadas, erklärt: "Die kanadische Regierung freut sich, Partnerland der gamescom 2017 zu werden. Die kanadische Gaming- und Unterhaltungssoftware-Industrie ist bereits erfolgreich und kann dank einer starken Talentschmiede zuhause ein schnelles Wachstum auf dem wettbewerbsintensiven globalen Markt verzeichnen. Wir wollen Kanada noch stärker als Investitionsstandort für digitale Medien positionieren. Ich bin sicher, dass diese großartige Chance kanadischen Künstlern und Kreativunternehmern helfen wird, ihr Handels- und Exportpotenzial zu maximieren, ihre Wettbewerbsposition auf internationaler Ebene zu verbessern und dadurch zum allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand Kanadas beizutragen."

Quelle: GamesMarkt.de

