Kalypso vermarktet Daedalic-Spiele auf Konsolen

Kooperation im deutschen Mittelstadt: Daedalic Entertainment und Kalypso Media haben eine Partnerschaft vereinbart. Gegenstand ist der globale Vertrieb bzw. zum Teil auch die Vermarktung der Konsolenversionen von insgesamt drei Strategiespielen aus dem Daedalic-Portfolio: " Shadow Tactics: Blades of the Shogun ", "Valhalla Hills" und "Blackguards 2". Konkret wird Kalypso bei letzteren beiden sowohl für die Vermarktung, als auch den physischen wie digitalen Vertrieb verantwortlich zeichnen. Bei "Shadow Tactics: Blades of the Shogun" übernimmt Kalypso den Retail Vertrieb."Mit unserer Expertise in den Bereichen Vertrieb und Vermarktung von Strategie-Spielen auf Konsolen - vor allem im internationalen Rahmen - können wir den qualitativ hochwertigen Produktionen von Daedalic die so wichtige Visibilität über unsere Publishing-Büros in Deutschland, England und USA in den Kernmärkten weltweit sichern", so Simon Hellwig , Global Managing Director Kalypso Media. Und Daedalic-Chef Carsten Fichtelmann ergänzt: "Wir entwickeln alle unsere kommenden Spiele für die gängigen Konsolen. Mit Kalypso Media haben wir einen Partner gefunden, der auf eine starke Expertise im Bereich Konsolen-Publishing zurückblickt und mit dessen Unterstützung wir den internationalen Konsolenmarkt erobern möchten."

