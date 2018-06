Kalypso verkündet: "Tropico" wird mobil

"Tropico" kommt aufs iPad. Kalypso Media und Feral Interactive arbeiten an einer mobilen Version des beliebten Wirtschaftssimulator."Wir freuen uns, gemeinsam mit Feral weiter am Ausbau der "Tropico"-IP zu arbeiten und die Serie weltweit auf iPads zu bringen. Tropico" hat mit seiner nun 17-jährigen Erfolgsgeschichte die Herzen von Millionen von Gamern erobert und die Veröffentlichung für das Tablet ist der Beginn einer neuen und aufregenden Reise für die Marke "Tropico"" , so Marcus Behrens, Publishing Director für Kalypso Media Mobile."Tropico" wird noch dieses Jahr als Premium-Titel ohne In-App-Käufe für iOS erscheinen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden