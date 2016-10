Kalypso holt Emmy-Gewinner als Artist für "Sudden Strike 4"

Simon Robert malt für "Sudden Strike 4"

Anfang des Jahres kündigte der Wormser Publisher Kalypso eine Rückkehr der "Sudden Strike"-Serie an. Als Künstler holte man jetzt den renommierten Maler Simon Robert an Bord. Der wurde bereits für seine Arbeit an "Game of Thrones" 2014 mit einem Emmy ausgezeichnet und war ein Spielen wie " Ryse " oder " Killzone: Shadow Fall " beteiligt. Für "Sudden Strike" wird Robert sowohl das Cover gestalten, als auch Artworks und Konzeptzeichnungen besteiern."Sudden Strike 4" soll im Frühjahr 2017 für PC und PlayStation 4 erscheinen.

Quelle: GamesMarkt.de

