Kaltner zum Beiratsvorsitzenden von IEG berufen

Großansicht Neuer Beiratsvorsitzender der IEG - Investment Banking Group: Oliver Kaltner Neuer Beiratsvorsitzender der IEG - Investment Banking Group: Oliver Kaltner

Oliver Kaltner ist neuer Beiratsvorsitzender der IEG - Investment Banking Group. Kaltner ist ausgewiesener Experte unter anderem in der Unterhaltungsbranche. Ende der 90er Jahre stieß er von Nike kommend zu Electronic Arts in Deutschland. Später wechselte er zu Sony , wo er zunächst in der Musik- später in der Unterhaltungselektronik-Sparte Karriere machte. Über Sky stieß Kaltner dann zu Microsoft , wo er fünf Jahre das Consumergeschäft in Deutschland leitete. In dieser Zeit war Kaltner auch Vorstandsmitglied des Branchenverbands BIU. In den vergangenen zwei Jahren zeichnete Kaltner als CEO von Leica Camera verantwortlich."Die Digitalisierung erfordert tiefgreifende Veränderungen der Geschäftsmodelle und Kundennetzwerke in allen Branchen. Investment Banking und Private Equity blicken hierbei auf spannende, neue Potenziale im Zusammenwirken mit der Wirtschaft, national wie international, bei Corporate und Mittelstand", so Kaltner zu seiner Berufung. Stefan Heilmann, CEO der IEG, ergänzt: "Oliver ist ein anerkannter Brückenbauer zwischen der westlichen und der asiatischen Wirtschaftswelt. Das ist für IEG als global agierende Investment Banking Boutique von sehr großer Bedeutung."IEG hat sich nach eigenen Angaben auf mittelgroße Transaktionen im Internet- und Technologie-Sektor spezialisiert. Unter anderem agierte IEG als Financial Advisor bei Finanzierungsrunden der Cash Payment Solutions (barzahlen.de) sowie bei momox , aber auch bei der Übernahme von GIGA Digital durch Stroer Media , der Übernahme von Thalia durch die Verlegerfamilie Herder oder dem Verkauf der Tobis Film an private Investoren.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen