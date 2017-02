Kaivola verstärkt rcp-Geschäftsführung

Großansicht Verstärkt rcp als COO und entlastet damit Hendrik Lesser im Tagesgeschäft: Kalle Kaivola Verstärkt rcp als COO und entlastet damit Hendrik Lesser im Tagesgeschäft: Kalle Kaivola

Das Münchner Produktionshaus remote control productions (rcp) stellt die Weichen für weiteres Wachstum. So wurde jetzt das Top-Management um ein erfahrenes Branchenmitglied erweitert. Ab sofort zeichnet Kalle Kaivola als Chief Operating Officer (COO) bei rcp verantwortlich. In dieser Funktion leitet er die Geschicke rcps gemeinsam mit Firmengründer und CEO Hendrik Lesser sowe Finanzchef (CFO) Christian Kleissel.Vor seinem Wechsel nach München war Kaivola Head of Licensed Games bei Next Games. Davor hatte er verschiedene Senior-Positionen bei Rovio Entertainment inne, unter anderem als Director Development und Senior VP Product and Publishing.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen