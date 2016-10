Kabam erhält 800-Mio.-Dollar Angebot für sein Kanada-Studio

Der US-Mobile-Games-Hersteller Kabam hat offenbar ein überraschendes Angebot erhalten. Laut dem US-Dienst Venture Beat wurden Kabam für das firmeneingene, kanadische Entwicklerstudio 800 Mio. Dollar geboten. Wie Venture Beat weiter erfahren haben will hat Kabam die Bank of America Merrill Lynch mit der Prüfung des Angebots beauftragt. Wer hinter dem Angebot steckt und ob sich Kabam auf einen solchen Deal einlassen würde, ist völlig unklar. Das kanadische Studio hat das profitable "Marvel Contest of Champions" entwickelt und arbeitet derzeit an einem Mobile Game zu "Transformers". Die entsprechende Lizenz hatte Kabam diesen Sommer erworben.

Quelle: GamesMarkt.de

