Juristen tagen erneut in Köln

Am 22. August findet erneut der European Summit der Video Game Bar Association (VGBA) statt. Die Juristen treffen sich somit bereits zum vierten Mal im Rahmen der gamescom, um sich über die Herausforderungen und Potenziale der Spielebranche auszutauschen. Der VGBA Euro Summit findet als Teil des gamescom congress im Congress-Centrum Nord der Koelnmesse statt."Der Legal Summit überzeugt durch ein breites Themenspektrum und ist bereits das vierte Jahr in Folge fester Bestandteil des Programms. Das bewährte Format zeigt, dass die Potenziale von Games-Technologien weit über die Spielebranche hinausgehen", sagt Konstantin Ewald von der Kanzlei Osborne Clarke. Ewald ist Vorstandsmitglied der VGBA und Chairman der Konferenz.Ein Schwerpunkt der diesjährigen Konferenz ist die EU-Initiative zum digitalen Binnenmarkt mit Blick auf die Digitale-Inhalte-Richtlinie und Richtlinie zum Urheberrecht. Weitere Themen sind Rechtsfragen des eSports und die Erkenntnisse aus der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung sowie künftige Herausforderungen für die Spieleindustrie. Als Sprecher sagten bereits unter anderem die EU-Abgeordneten Axel Voss und Tiemo Wölken zu. Auch Tobias Haar und Christian-Henner Hentsch , Rechtsexperten des game-Verbands , werden am Summit als Speaker teilnehmen."Der VGBA Euro Summit hat sich als fester Bestandteil im Kalender von Branchenjuristen aus aller Welt etabliert und unterstreicht die internationale Ausrichtung der gamescom", sagt Christian-Henner Hentsch, Leiter Recht & Regulierung beim game-Verband.Das Programm beginnt um 11:45 Uhr und endet um 17:30 Uhr. Für die Teilnahme am European Summit der Video Game Bar Association reicht ein Ticket für den gamescom congress. Weitere Informationen unter vgbaeurosummit.org

Quelle: GamesMarkt.de

