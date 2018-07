"Jurassic World" auf Platz zwei in UK, TwitchCon startet Ticketverkauf

Der Freizeitpark-Manager "" von Frontier Developments steigt aufder britischenein. Das Spiel erschien zeitnah zum aktuellen"Jurassic World: Fallen Kingdom", der seit einigen Wochen bereits die Spitze der britischen Kinocharts belegt. Die Portierungen fürundhalten Activisions "" allerdings weiter auf der Spitzenposition der Game-Charts, während das Open-World-Rennspiel "" auf Position drei absteigt. | Quelle: chart-track.co.uk Der Ticketverkauf für dieist eröffnet. Vom 26. bis zum 28. Oktober veranstaltet der Streaming-Dienst seine Hausmesse bereits zum vierten Mal in Folge, dieses Mal im kalifornischen San José. Zum Programm der Veranstaltung gehört unter anderem der, an dem Entwickler und Branchenexperten zusammenkommen, um sich auszutauschen sowie eine, auf der Twitch-Künstler ihre Werke präsentieren können. Bis zum 16. Juli läuft auch noch der, über den die Organisatoren nach Themen für die Vorträge und Sessions suchen. 2017 zählte die TwitchCon knapp. | Quelle: twitchcon.com/tickets The British Academy of Film and Television Arts () gab die Gewinner des diesjährigen-Wettbewerbs bekannt. Der Preis wird seit 2010 in den zwei Kategorienundverliehen. Unter den Siegern befinden sich in diesem Jahr aufstrebende Spielentwickler und -designer im Alter von. Desweiteren wurde der Projektleiter von- ein Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder und Jugendliche für Spielentwicklung zu interessieren - mit demprämiert. | Quelle: bafta.org In Newsflash sammelt die GamesMarkt-Redaktion täglich die wichtigsten internationalen Meldungen und News aus der Gamesbranche, damit Sie auch nicht verpassen, was in anderen Märkten die Branchenkollegen bewegt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden