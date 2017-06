Julien Bam räumt Web Video Preise ab

360°: WDR

ANIMATION: Kurzgesagt - In a Nutshell

ARTHOUSE: Sebastian Linda

BEAUTY: PUSCH ART

BEST VIDEO OF THE YEAR: Wishlist

BRAND CAMPAIGN: BVG

COMEDY: Neo Magazin Royale - für das Projekt "Every Second Counts":

COMMUNITY: Julien Bam

EDUCATION & SCIENCE: TheSimpleClub

FOOD: Sally's Welt

GAMING: tinNendo

INTERACTIVE: Julien Bam

JOURNALISM: Tomatolix

LIFESTYLE: Kliemannsland

LIVESTREAM: marmeladenoma

MUSIC: Rezo / theclavinover

NEWCOMER: Y-Kollektiv - für den Kanal: Y-Kollektiv

(Gewinner in dieser Kategorie wurde ausschließlich von der Webvideopreis-Academy bestimmt)

OPINION: Melina Sophie

ORIGINAL SONG: Die Lochis - "Lieblingslied"

PERSON OF THE YEAR FEMALE: Carolin Kebekus

PERSON OF THE YEAR MALE: Felix von der Laden

SOCIAL CAMPAIGN: Bereits im Vorfeld ausgezeichnet wurden die Projekte "Friendly Fire 2", "Loot für die Welt 3" und"#SaveSelous"

SOCIAL INFLUENCER CAMPAIGN: Julien Bam

SPORTS: Kampfkunst Lifestyle

VLOG: Felix von der Laden

In Sachen Reichweite stehen die Stars der Web Video Szene dem Fernsehen kaum noch nach. Gleiches gilt für Award Shows, auch wenn Web Video Preis und Deutscher Fernsehpreis wohl nur einen gemeinsamen Nenner haben: Moderatorin Barbara Schöneberger. Die führte einmal mehr gekonnt, charmant und souverän durch einen glanzvollen Abend, an dessen Ende es 25 strahlende Gewinner, 3700 glückliche Gäste und jede Menge Selfies gab.Der Gewinner des Abends hieß indes Julien Bam. Der unter anderem für seine Tanz und Musikvideos bekannte Bam erhielt schon im vergangenen Jahr einen Web Video Award als "Person of the Year - Male". Diesmal konnte er gleich drei Preise einheimsen und zwar in den Kategorien "Community", "Interactive" und "Social Influencer Campaign". Sein Nachfolge als männliche Person des Jahres ist indes Felix von der Laden, der im Gamesbereich auch als Dner bekannt ist. Von der Laden erhielt zudem den Award in der Kategorie "Vlog".

