Jo-Mei zahlt Förderung zurück

Großansicht Das Team von Jo-Mai übergibt stolz den Rückzahlungs-Scheck dem Medienboard Das Team von Jo-Mai übergibt stolz den Rückzahlungs-Scheck dem Medienboard

Das Berliner Entwicklerstudio Jo-Mei Games zahlt sein Förderdarlehen an das Medienboard Berlin-Brandenburg zurück. Auf dem Opening Summit der International Games Week Berlin übergaben die Entwickler dem Medienboard feierlich den symbolischen Scheck in Höhe von 62.000 Euro. Mit dem Geld wurde die Entwicklung des Indie-Games "Sea of Solitude" unterstützt, das als zweites Spiel überhaupt in das Originals-Programm von EA aufgenommen wurde.

Quelle: GamesMarkt.de

