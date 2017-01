JFF veranstaltet Fachtagung für Jugendarbeit

Das Institut für Jugendarbeit in Gauting veranstaltet am 14. Februar eine Fachtagung zum Thema "Digitale Spielkultur in der Jugendarbeit". Ziel der Tagung ist, pädagogische Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit über neue Ideen und Anwendungsmöglichkeiten von digitalen Spielen zu informieren und weiterzubilden. Das Programm umfasst verschiedene Präsentationen und Workshops für die Jugendarbeit, im Zusammenhang mit Themen wie eSport, Virtual Reality, Glücksspiel und natürlich dem Jugendschutz. Das ausführliche Veranstaltungsprogramm für die Tagung finden Sie hier Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos. Um eine vorherige Anmeldung per Telefon unter 089/68989-0 oder per Email unter jff@jff.de wird dennoch gebeten.

Quelle: GamesMarkt.de

