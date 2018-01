Jedes dritte Spiel der Top-20-Jahrescharts ist von EA

Nach Umsatz mag Electronic Arts längst nicht mehr der größte Publisher der Welt sein, was das klassische Gamesgeschäft in Deutschland betrifft ist das US-Unternehmen mit seiner Niederlassung in Köln aber nach wie vor Maß aller Dinge. Sieben der 20 meistverkauften Games Jahrescharts 2017 sind von EA. Das geht aus den Jahrescharts vervor, die der Branchenverband BIU jetzt veröffentlichte. EA stellt mit " FIFA 18 " auch den Spitzenreiter der von der GfK ermittelten Liste. Das war nicht anders zu erwarten, hat das Spiel doch als einziger Titel mehrere BIU-Sales-Award-Sonderpreise erhalten, zuletzt für über 1,5 Millionen verkaufte Units über alle Plattformen.Bezeichnend für die Ausnahmestellung, die ein "FIFA" im Markt hat ist, dass der zweiterfolgreichste EA-Titel des Jahres nicht etwa " Need For Speed Payback " oder " Star Wars Battlefront II " heißt, sondern " FIFA 17 ", das meistverkaufte Spiel aus 2016.Was die anderen Platzierungen der Jahrescharts betriff so kann man sagen, dass die Liste fest in Händen der Majors ist. Activision Blizzard stellt wie Nintendo und Sony drei Titel, Ubisoft zwei und Take-Two Capcom und Microsoft jeweils einen Titel. Allerdings muss man bei der Zählung berücksichtigen, dass "Minecraft" sowohl Microsoft, als auch Sony zugeordnet ist.

Quelle: GamesMarkt.de

