Jeder Vierte kauft Guthabenkarten zu Weihnachten

Großansicht Guthabenkarten von Steam, PS Network oder Xbox Live sind besonders beliebt Guthabenkarten von Steam, PS Network oder Xbox Live sind besonders beliebt

Für alle unentschlossenen Käufer sind Guthabenkarten als Weihnachtsgeschenk eine beliebte Alternative. Wie der BIU zusammen mit den Marktforschern von YouGov herausgefunden hat, kaufen knapp 16 Millionen Deutsche seinen Liebsten eine Guthabenkarte. Damit verschenkt fast jeder vierte Deutsche einen Gutschein für Musik, eBooks oder Games zum Fest. 34 Prozent der Guthaben-Käufer setzten dabei auf Angebote von Games-Plattformen, wie dem eShop von Nintendo, Steam, dem PlayStation Network oder Xbox Live. Besonders die Altersgruppen von 16 bis 24 Jahre und 25 bis 34 Jahre nutzen Guthabenkarten verhältnismäßig oft. Lediglich Musikgutscheine können sich vor den Games platzieren. 35 Prozent aller Guthabenkarten sind für Portale wie iTunes, Spotify und Co."Guthabenkarten für digitale Medien wie Games oder Musik haben sich in den vergangenen Jahren zu den populärsten Weihnachtsgeschenken in Deutschland entwickelt. Sie passen optimal zur geänderten Mediennutzung in allen Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten", erklärt BIU-Geschäftsführer Dr. Maximilian Schenk . "Insbesondere bei Games sind Guthabenkarten eine interessante Geschenk-Alternative: Viele Games insbesondere unabhängiger Entwickler erscheinen ausschließlich digital."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen