Japanisches Kickstarter und japanisches Humble Bundle

, die Macher von "Journey" under "Flower", entwickeln ihrezunächst exklusiv für Apples iOS-Plattformen. Der Titel wurde gestern im Rahmen von Apples Pressekonferenz vorgestellt und soll zum Start für ein gewisses Zeitfenster ausschließlich für iPhone, iPad und Apple TV verfügbar sein. | Quelle: thatgamecompany.com expandiert nach. Die Plattform für Schwarmfinanzierungen öffnet sich für Kampagnen aus dem asiatischen Land. | Quelle: kickstarter.com kooperieren für ein gemeinsames. Die drei japanischen Publisher bieten eine Auswahl ihrer PC-Games in einem gemeinsamen Paket an. Wie auf der Plattform üblich können die Nutzer entscheiden, wie viel sie zahlen möchten. Ein Teil der Einnahmen wird für wohltätige Zwecke gespendet. | Quelle: humblebundle.com holtals Director of Commerce in EMEA an Bord. Der Manager kommt von Wargaming, wo er zuletzt als Global Marketing Director of Wargaming Alliance tätig war. | Quelle PM/ gamasutra.com

Quelle: GamesMarkt.de

