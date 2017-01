Jagex ernennt Mansell zum CEO

Jagex Games Studio, der Entwickler und Publisher von "RuneScape", ernennt Phil Mansell zum neuen COO und CEO. Mansell ist seit über fünf Jahre für Jagex und der Entwicklung von "RuneScape" tätig. Er zeichnete unter anderem als Lead Designer, Executive Producer und zuletzt als Vice President verantwortlich.Er übernimmt den Posten nach dem Ausscheiden von CEO Rod Cousens, der das Unternehmen nach zwei Jahren wieder verlässt. Unter Cousens-Führung wurde der unabhängige Entwickler letztes Jahr von dem chinesischen Investor ZhongJi Holdings übernommen "Angetrieben von einer Leidenschaft für Kreativität, konzentrieren sich unsere Teams auf das, was wirklich wichtig für das Kerngeschäft ist - die Unterstützung unserer Live-Titel und ihrer riesigen Communities und die Schaffung neuer Spiele für unterschiedliche Geräte", sagt Phil Mansell. "Auf der Rückseite der Rekordfinanzierung ist Jagex in einer unglaublich glücklichen und positiven Position. Wir sind mit jedem Jahr, das vergeht, stärker geworden. Und jetzt, da wir mit unserer Muttergesellschaft ZhongJi Holding vereint sind, ist es eine Ehre und ein Privileg, Jagex in auf die nächste Stufe zu bringen."

