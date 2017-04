Jagex bilanziert erneut Rekordjahr

Großansicht Phil Mansell, COO /CEO von Jagex Phil Mansell, COO /CEO von Jagex

Der britische Spielentwickler und Publisher Jagex ist weiter auf Erfolgskurs. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Jagex einen Umsatz in Höhe von 74,4 Millionen Pfund. Das sind umgrechnet rund 86,88 Mio. Euro und entspricht einem Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Jagex übertraf damit auch den Umsatzrekord aus dem Vorjahr. Der Gewinn nach Steuern betrug 28,8 Mio. Pfund oder umgerechnet rund 33,63 Mio. Euro."Mit einer 16-jährigen erstklassigen Reputation im Bereich Free-to-play legt Jagex nun den Grundstein für die Erweiterung des Franchises, Innovation und Kreativität", so Phil Mansell, COO/CEO von Jagex. "Wir werden weiter in unsere Live Games investieren, was die Einführung von Menaphos, der goldenen Stadt, einschließt, die erste in einer Reihe von umfangreichen Erweiterungen für RuneScape. Wir werden uns außerdem verstärkt auf die erhöhte Popularität von Old School RuneScape konzentrieren, inklusive neuer Contents und Marketing, sowie der Erweiterung des erfolgreichen Wettkampf Gaming Event Programms. In Ergänzung zu den Live Titeln wollen wir das Franchise für neue Geräte und Titel erweitern, während wir ebenfalls in die Entwicklung der Original-IP investieren um neue Zielgruppen zu erreichen."ENDE

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen