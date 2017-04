ITFS: Nominierte für den Animated Games Award stehen fest

Am 3. Mai ist es so weit: Dann wird erstmals im Rahmen des Internationalen Trickfilm Festivals in Stuttgart der Animated Games Award Germany verliehen. Der Preis zeichnet herausragendes Visuelles Design und graphische Ästhetic in einem Computerspiel aus. Die Bekanntgabe des Gewinners findet ab 17.00 Uhr im Kunstgebäude Stuttgart statt.Im Vorfeld gab die Jury die fünf Nominierten bekannt, die sich Hoffnnungen auf die Auszeichung machen können. Der Hamburger Entwickler und Publisher Daedalic ist mit " Deponia Doomsday " und " Silence " gleich doppelt nominiert. Außerdem dürfen Black Pants für "On Rusty Trails", Gentle Troll für "The Unstoppables" und Klonk für "Shift Happens" auf den Preis hoffen.

Quelle: GamesMarkt.de

