Ist "Xenoblade Chronicles 2" der nächste Switch-Systemseller?

Heute erschient " Xenoblade Chronicles 2 " im Handel. Und da der Titel exklusiv für die Switch erscheint, hat Nintendo ein weiteres heißes Eisen im Feuer, um die Hard- und Software-Verkäufe im Weihnachtsgeschäft noch einmal anzukurbeln. Denn die Fachpresse, die das japanische Rollenspiel bereits im Vorfeld testen konnte, bescheinigt dem Titel eine hervorragende Qualität und das Potenzial zum Systemseller für Nintendos Hybrid-Hardware."'Xenoblade Chronicles 2' ist ein Meisterwerk. Es schlägt nicht nur seine Vorgänger und ist auf der Switch ein kleines technisches Wunderwerk, sondern erzählt zudem eine berührende Geschichte über Freundschaft", schreibt die Fachzeitschrift "GamePro" und vergibt 90 Punkte. Die 90er-Marke überspringt das Switch-Spiel bei der "PC Games" zwar nicht, aber mit 89 Punkten liegt es dort nur denkbar knapp drunter. "Ein exzellenter Rollenspiel-Ausflug, in dem ihr euch ohne Probleme wochenlang verlieren könnt", so das Fürther Magazin. Etwas verhaltener, aber mit trotzdem guten 82 Punkten, wird "Xenoblade Chronicles 2" bei "Spieletipps" aufgenommen. "Anfangs etwas träge, aber mit voranschreitender Stundenzahl flotter. Das Klingen-System sorgt für interessante Kämpfe und weckt den Sammeltrieb."Ähnliche Wertungen gibt's auch in US-Magazinen. "IGN" vergibt 8.5, "GameSpot" siedelt sich hingegen mit 7/10 am unteren Spektrum ein. Aufgrund der schieren Größe des Rollenspiels vergeben aber noch nicht alle Publikationen finale Wertungen. Soweit solche vorliegen, sortiert sich "Xenoblade Chronicles 2" aber auf der Aggregations-Plattform Metacritic mit aktuell 84 Punkten problemlos unter den besten Spielen des Jahres ein.Die Switch wurde erst im März dieses Jahres eingeführt, treibt aber in Sachen Software bereits die Konkurrenz vor sich her. Mit dem Launchtitel " Zelda: Breath of the Wild" , dem im Herbst veröffentlichten " Super Mario Odyssey " und nun "Xenoblade Chronicles 2" sind gleich drei der mit am besten bewerteten Spiele des Jahres 2017 exklusiv auf der Switch zuhause.

Quelle: GamesMarkt.de

