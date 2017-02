IO macht Abrak zum Studiochef

Hakan Abrak ist neuer Studiohead von IO Interactive (u.a. " Hitman "). Er leitet das Unternehmen im dänischen Kopenhagen, das eine Tochter des Publishers Square Enix ist, seit Anfang des Jahres. Er zeichnete zuvor aber bereits als Studio Production Director in leitender Position für IO tätig und ist seit insgesamt über 10 Jahren für den Entwickler tätig."Ich bin sehr stolz die Position des Studiohead bei IO Interactive zu übernehmen - ich bin sehr leidenschaftlich, was die Arbeit des Studios angeht", kommentiert Hakan Abrak. "Mit der neuen Richtung für 'Hitman' haben wir die Marke gestärkt und als Studio werden wir auch weiterhin innovativ sein."Abrak folgt indes auf Hannes Seifert , der sich nach sieben Jahren in Diensten von IO neuen Aufgaben widmen möchte. Wohin Seiferts Weg führt, ist noch nicht bekannt, sein neues Projekt wird ihn aber näher an seine Heimat Österreich führen, erklärte Square Enix.

