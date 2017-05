International Games Week erneut mit Besucherrekord

"Zwölf Veranstaltungen mit jeweils unterschiedlichem Profil und für unterschiedliche Zielgruppen haben gezeigt, wie vielfältig die Gamesbranche ist", sagt Michael Liebe, CEO von Booster Space und Leiter der International Games Week Berlin, zum Abschluss der diesjährigen Gameswoche in der Hauptstadt. Und die zwölf Events haben gemeinsam mehr Menschen denn je angesprochen. Insgesamt rund 15.000 Besucher zählten die Veranstalter auf allen Events. Im Vorjahr, als die Organisatoren einen neuen Rekord verkündeten, waren es rund 13.000. Wie genau sich die Besucher auf die einzelnen Veranstaltungen verteilen ist nicht nachvollziehbar. Die Organisatoren der Games Week machten dazu keine Angaben. Und auch die Veranstalter einzelner Teilevents hielten sich zumindest teilweise bedeckt.Inhaltlich zeigten sich indes alle zufriedem. So auch Liebe: "Das Medium Computerspiel ist die erfolgreiche Verbindung von Technologie, Wirtschaft und Kultur und ein Indikator für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft", sagt der Leiter der erfolgreichen Event-Woche. Einen Termin für das nächste Jahr gibt es auch schon. Dann findet die International Games Week vom 23. bis 29. April in Berlin statt.

Quelle: GamesMarkt.de

