Intel verstärkt ESL-Partnerschaft

Die ESL und Intel gehen eine langjährige globale Partnerschaft ein. Der Technologiehersteller unterstützt in Zukunft alle internationalen Events des eSports-Anbieters sowie alle Online-Wettbewerbe als Technologiepartner. Dafür stellt Intel der ESL auch Technik zur Verfügung. Das Unternehmen stattet alle kommenden eSport-Turniere mit eigener Hardware aus und rüstet auch die Studios und Übertragungstechnik des eSport-Unternehmens auf. Die ESL-Studios in Nordamerika und Europa werden dafür in "The Intel eSport Arenas" umbenannt.Das Engagement von Intel geht aber noch weiter. Neben der bereits etablierten und erfolgreichen Intel-Extreme-Masters-Serie plant Intel ein weiteres Turnierformat zusammen mit der ESL. Dafür startet im Rahmen der ESL One Cologne am 7. Juli der erste Intel Grand Slam. Das Preisgeld des neuen eSport-Serie ist von Intel mit einer Millionen Dollar dotiert."Intel ist bereits seit 2001 einer unserer wichtigsten Partner. Mit dem Start der Intel Extreme Masters in 2006 wurde die Partnerschaft schließlich auf ein globales Level gehoben", so Ralf Reichert , CEO der ESL. "Wir haben die eSports-Branche in den letzten 15 Jahren zusammen mit Intel aufgebaut und freuen uns nun, durch die globale Integration von Intel in nahezu jedes Produkt der ESL die Zukunft weiter zu gestalten.""Das Engagement von Intel in der eSports- und Gaming-Community erstreckt sich über mehr als 15 Jahre und wir halten immer Ausschau nach Wegen, wie wir das Erlebnis für Spieler und Fans auf die nächste Stufe heben können", sagt Gregory Bryant, Senior Vice President und General Manager der Client Computing Group bei Intel. "In dieser nächsten Phase unserer langfristigen Partnerschaft mit der ESL, investieren wir in die Entwicklung von zukünftigen eSports-Stars, die Ausweitung unserer globalen Präsenz mit der Intel Extreme Masters Serie und die Erkundung neuartiger Formate wie dem Intel Grand Slam."

Quelle: GamesMarkt.de

