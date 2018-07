Insurninja will Gamer versichern

Insurninja will Versicherungen speziell für Gaming-Kunden anbieten. Das Unternehmen aus Köln richtet sich explizit an Gamer, eSports-Organisationen und Streamer. Laut Eigenaussage schnürt Insurninja für Kunden Service-Pakete, die vom Schutz der Hardware bis zur Komplettversicherung reichen. Die GmbH wurde Anfang des Jahres von Tim Schlawinsky und Niklas Ex gegründet."Insurninja bietet Versicherungen, ausschließlich designed für Gamer. Voll modifizierbar, ungebunden und levelbar. Das bedeutet in Zukunft Schutz für deine Items, deinen Account, deine Hardware, deinen Clan und für natürlich für dich", erklärt das Unternehmen auf seine Webseite.Aktuell befindet sich die Versicherungsagentur in der Early-Access-Phase, wie es die Verantwortlichen in Anspielung auf Steams Early-Access-Programm nennen. Interessenten können sich also jetzt bereits bei Insurninja melden, um an der Produktoptimierung mitwirken.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden