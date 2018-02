InnoGames Umsatz wächst um über 20 Prozent

Großansicht Zehn Jahre Wachstum: InnoGames kann seinen Umsatz seit vielen Jahren steigern (Bild: InnoGames) Zehn Jahre Wachstum: InnoGames kann seinen Umsatz seit vielen Jahren steigern (Bild: InnoGames)

2017 war ein gutes Jahr für den Hamburger Publisher InnoGames . Das geht aus den jetzt vorgelegten Daten hervor. Demnach stieg der Umsatz nach IFRS-Standard um fast 25 Prozent auf 162 Mio. Euro. Die Gewinnmarge vor Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten beläuft sich auf 25 Prozent. "2017 war ein weiteres herausragendes Jahr für uns bei InnoGames", lautet dann auch das Resümee von CEO Hendrik Klindworth . Schließlich können die Hanseaten auf ein Jahrzehnt kontinuierlichen Wachstums zurückblicken.Auch die Betrachtung der verschiedenen Erlösquellen stimmt zuversichtlich. Wachstumstreiber bei InnoGames sind die Mobile Games. Der Umsatz im Mobile-Bereich wuchs nach Unternehmensangaben um 62 Prozent. Das ist ein deutliches Zeichen, dass InnoGames beim Shift hin zum Mobile-Markt große Fortschritte macht.Doch auch das Kerngeschäft entwickelt sich weiter gut. Die Browsergames trugen mit 107 Mio. Euro nach wie vor den Löwenanteil zum Gesamtumsatz bei. Und auch dieses Segment wächst; laut InnoGames im vergangenen Jahr um elf Prozent und damit immer noch zweistellig."Der Schlüssel zu unserem Erfolg liegt in unseren Teams, unserem hohen Qualitätsanspruch, unserem datenbasierten Ansatz und nicht zuletzt in unseren Spielen. Wir fokussieren uns auf die Entwicklung neuer mobiler Titel, um weiter in unser Wachstum zu investieren, während wir unsere Live-Spiele weiter perfektionieren. An dieser Stelle möchte ich allen Spielern, Kollegen und Geschäftspartnern für ihre Unterstützung danken", so Klindworth.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen