InnoGames steigert Umsätze weiter

Großansicht Die Belegschaft von InnoGames in Hamburg (Bild: InnoGames) Die Belegschaft von InnoGames in Hamburg (Bild: InnoGames)

Großansicht Entwicklung der InnoGames-Umsätze. (Bild: InnoGames) Entwicklung der InnoGames-Umsätze. (Bild: InnoGames)

Die Geschäfte von InnoGames entwickeln sich weiterhin erfreulich. Das Hamburger Unternehmen steigerte seinen Gesamtjahresumsatz laut eigenen Aussagen um mehr als 25 Prozent auf einen neuen Höchstwert von über 130 Millionen Euro. Größtes Wachstumssegment der Hanseaten ist das Mobile-Business: Dort steigerten sich die Einnahmen um 68 Prozent. Mehr als die Hälfte aller Neuregistrierungen für Innogames-Produktionen in 2016 fanden auf mobilen Endgeräten statt, so die Firma."Seit der Unternehmensgründung in 2007 ist InnoGames in jedem Jahr profitabel gewachsen", sagt InnoGames-CEO Hendrik Klindworth . "2016 war das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir unsere eigenen, sehr ambitionierten Zielvorgaben deutlich übertreffen konnten. Im Jubiläumsjahr 2017 konzentrieren wir uns auf die kommenden Mobile-Only-Titel und wollen weiterhin nachhaltig wachsen. Insgesamt planen wir in diesem Jahr 50 neue Stellen an unseren beiden Standorten Hamburg und Düsseldorf zu besetzen."Damit bilanziert InnoGames erneut das erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte. 2015 wurde der Umsatz erstmalig auf über 100 Millionen Euro geschraubt

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen