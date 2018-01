InnoGames lud erneut zum Game Jam

Großansicht Volles Haus bei InnoGames zum Global Game Jam (Bild: InnoGames ) Volles Haus bei InnoGames zum Global Game Jam (Bild: InnoGames )

Dass man bei InnoGames ein großer Freund von Game Jams ist, ist hinlänglich bekannt. So stellt die Hamburger Firma für den Global Game Jam auch seit einigen Jahren auch ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Und dieses Angebot nehmen jedes Jahr mehr Leute in Anspruch. Am vergangenen Wochenende entwickelten 190 Teilnehmer in 48 Stunden Videospiele. 2017 nahmen 170 Menschen in den Büros von InnoGames am Global Game Jam teil. Nach den zwei Tagen standen 34 Games.Ziel eines Game Jams ist es, binnen 48 Stunden mit zumeist unbekannten Leuten in kleinen Gruppen ein Spiel zu einem bestimmten Thema zu entwickeln. Meist geht es nur um die Kreativität und den Spaß, aber manche so erdachte Spielkonzepte und -ideen schafften es gar bis zum fertigen Spiel. Der Global Game Jam, der wohl bekannteste seine Art, findet jährlich statt. Teams aus aller Welt beteiligen sich daran. Heuer fand die Veranstaltungen unter dem Thema "Transmission" (zu Deutsch: Übertragung) statt.

Quelle: GamesMarkt.de

