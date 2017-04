InnoGames gibt PR-Arbeit nach München

Großansicht Hendrik Klindworth und Christoph Hause (r.) Hendrik Klindworth und Christoph Hause (r.)

InnoGames hat sich eine PR-Agentur als externe Berater in Sachen Kommunikation an Bord geholt. Wie Unternehmen und Agentur gemeinsam bekannt gaben hat die Münchner Agentur Element C die gesamte PR-Arbeit von InnoGames übernommen. Der Fokus der Zusammenarbeit liege vor allem auf Media Relations, heißt es dazu. Ziel sei die Sichtbarkeit des Unternehmens vor allem bei Tech- und Wirtschaftsmedien auszubauen. Die Agentur unterstützt InnoGames nach eigenen Angaben dabei vor allem durch strategische Beratung sowie gezielte Kommunikationsmaßnahmen."Mit Element C haben wir uns für eine Agentur mit hohem Renommee entschieden, die seit 15 Jahren sehr erfolgreich für Unternehmen der digitalen Branche kommuniziert", sagt Hendrik Klindworth, CEO von InnoGames."Wir freuen uns mit InnoGames ein dynamisch und nachhaltig wachsendes Unternehmen der Gaming-Branche in unser Portfolio aufnehmen zu können. Gaming ist schon lange auf Augenhöhe mit allen anderen Formen des Entertainments. Mobile Gaming, E-Sports, und Virtual Reality werden für die Branche Wachstumstreiber und somit für uns höchstspannende Themenfelder sein", ergänzt Christoph Hausel, Co-Founder & Managing Director von Element C.

Quelle: GamesMarkt.de

