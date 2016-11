InnoGames feiert Game-Jam-Jubiläum

Großansicht In Hamburg wurde am Wochenende wieder fleißig programmiert (Foto: InnoGames) In Hamburg wurde am Wochenende wieder fleißig programmiert (Foto: InnoGames)

Am vergangenen Wochenende wurde wieder fleißig in den Räumlichkeiten des Entwicklers InnoGames entwickelt, programmiert und gespielt. Zum mittlerweile zehnten Mal veranstalteten die Hamburger ihren internen Game-Jam, diesmal unter dem Motto "Time Cheating". Dabei trafen sich 150 Teilnehmer aus sieben Ländern, um innerhalb von 48 Stunden ein fertiges Spiel präsentieren zu können. Unterstützt von InnoGames, die Unterkunft und Verpflegung bereitstellten, entstanden insgesamt 25 Spiele, die jetzt auf der offiziellen Game-Jam-Seite kostenlos zur Verfügung gestellt wurden.Die besten Spiele des Events waren das Point'n'Click-Adventure "Tales of Toast and Time", gefolgt vom VR-Spiel "Hit 'n' plot" und dem Jump'n'Run "MemeME".

Quelle: GamesMarkt.de

