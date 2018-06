InnoGames feiert 15 Jahre "Die Stämme"

Mit der Marketing-Kampagne "It is love, not just a game" feiert InnoGames das 15. Jubiläum seines Browsergames "Die Stämme".Das Online-Spiel, das weltweit unter dem Namen "Tribal Wars" bekannt ist, wurde 2003 von den Brüdern Hendrik und Eike Klindworth gemeinsam mit ihrem Freund Michael Zillmer als Hobbyprojekt entwickelt. Mittlerweile wird "Die Stämme" von über 300.000 Spielern in 30 verschiedenen Sprachen gespielt und feiert vor allem in Polen große Erfolge, wo eine der Online-Spielwelten seit über elf Jahren aktiv gespielt wird. Insgesamt generierte das Spiel einen Umsatz von ca. 110 Millionen Euro."15 Jahre sind für Online- und Mobile-Games eine unfassbar lange Zeitspanne. Die Spielebranche und auch der Geschmack der Spieler ändern sich schnell. Umso stolzer bin ich darauf, dass wir mit "Die Stämme" ein Strategiespiel geschaffen haben, das Spieler bis heute mit seinem Gameplay und sozialer Interaktion begeistert. Hier geht es um den Spaß am Zusammenspiel in einem Stamm und nicht um opulente Grafiken", sagt Hendrik Klindworth, CEO InnoGames.Im Rahmen der Jubiläums-Kampagne erhalten Spieler von "Die Stämme" vom 20. bis zum 24. Juni spezielle Ingame-Goodies sowie ein neues Feature, das im Herbst veröffentlicht wird.

Quelle: GamesMarkt.de

