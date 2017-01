InnoGames beherbergt Rekord-Game-Jam

Großansicht Ideensammlung während der Konzeptphase (Bild: InnoGames) Ideensammlung während der Konzeptphase (Bild: InnoGames)

Großansicht Gewinner-Team Tiny Roar mit ihrem Titel "Hula". (Bild: InnoGames) Gewinner-Team Tiny Roar mit ihrem Titel "Hula". (Bild: InnoGames)

Am vergangenen Wochenende fand in 95 Ländern gleichzeitig der Global Game-Jam 2017 statt. Vom 20. bis zum 22. Januar versuchten rund um den Globus Teams, binnen 48 Stunden ein Videospiel zum Thema "Waves" zu entwickeln. Das größte Teilnehmerfeld in Deutschland versammelte sich in Hamburg. Mit 170 Teilnehmern und 34 Spielen knackte der Hamburger Entwickler InnoGames seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr und veranstaltete den größten Game-Jam Deutschlands.InnoGames stellte für alle Teilnehmer Unterkunft und Verpflegung für das gesamte Wochenende. Hardware musste die Gam-Jammer allerdings selber mitbringen. Das fünfköpfige Team des Indie-Studios Tiny Roar aus Hamburg konnte sich mit ihrem Spiel "Hula" unter allen Teilnehmern vor Ort als Sieger durchsetzen. Gemeinsam mit den anderen 33 Spielen ist der Titel auf gamejam.innogames.com verfügbar.Auch auf der gamescom veranstaltet InnoGames jedes Jahr einen Gam-Jam.

Quelle: GamesMarkt.de

