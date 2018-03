InnoGames begrüßt MTG-Aufspaltung

Großansicht Hendrik Klindworth, CEO InnoGames Hendrik Klindworth, CEO InnoGames

Der Hamburger Publisher InnoGames hat positiv auf die Nachrichten seines Mehrheitseigners MTG Modern Times Group reagiert. Die hatte angekündigt, das klassische TV-Geschäft in eine zweite Gesellschaft auszugründen und sich fortan auf das Digitalgeschäft zu fokussieren. Hendrik Klindworth, CEO InnoGames, sagte dazu: "Wir begrüßen die Initiative, die Modern Times Group in zwei Teile zu spalten. Durch diesen Schritt wird ein noch größerer Fokus auf die jeweiligen Belange der beiden Geschäftszweige Digital und TV gelegt. Für InnoGames bedeutet dies, dass wir uns noch stärker auf zukünftiges Wachstum in einem rein digitalen Umfeld konzentrieren können. Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel und legen unseren Fokus weiter auf die Entwicklung neuer Mobile Games und die Optimierung unserer bestehenden Spiele."

Quelle: GamesMarkt.de

