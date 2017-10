Influencer-Event wird erneut Teil der Wiener Comic Con

2017 macht das YouTuber-Event "Influencer Video Con" erneut als Teil der Vienna Comic Con (VIECC) in Wien Station. Darauf haben sich VIECC-Veranstalter Reed Exhibitions und "Influencer Video Con"-Organisator Diego5 Studios verständigt. Sie setzen damit ihre Zusammenarbeit aus dem Vorjahr fort. 2016 war die "Influencer Video Con" erstmals in die VIECC eingebunden. In Wien werden über 30 YouTube-Stars aus Österreich und Deutschland vor Ort sein, darunter die Lochis, Chaosflo44, Kim Lianne, Joanna alias Cute Life Hacks, Venicraft, DATV, Jannik Brunke, Alina Evita, Sam Mashgati und Beatboxerfii.Mit "Influencer Video Con" hat der österreichische Veranstalter Diego5 Studios eine etablierte Veranstaltungsreihe rund um YouTube-Stars aus Österreich und Deutschland entwickelt. Verteilt über das Jahr finden verschiedene Events in Österreich statt. 2017 machte die Eventreihe bereits in St. Pölten, Klagenfurt, Dornbirn und Salzburg halt. Am 22. Oktober gastiert das Event in Graz, am 28. Oktober in Innsbruck. Wien ist folglich Abschluss und Höhepunkt 2017 der Eventserie.

Quelle: GamesMarkt.de

