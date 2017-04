Indizierungen April

Return of the living Dead 3 (Red Edition, DVD) - Laser Paradise Filmproduktion und DVD-Vertrieb, Neu Anspach

Return of the living Dead, Part III (Limited Uncut Edition, DVD) - NSM Records, Neudörfl/A

Revolte hinter Gittern (DVD) - RetroFilm, Anschrift unbekannt

Carmageddon: Max Damage (Playstation 4, EU-Version) - Stainless Games Ltd., Newport/GB, Sold Out, London/GB

Carmageddon: Max Damage (Xbox One, EU-Version) - Stainless Games Ltd., Newport/GB, Sold Out, London/GB

Freddy's Finale - Nightmare on Elm Street 6 (DVD) - Laser Paradise Filmproduktion undDVD-Vertrieb, Neu Anspach

The Aftermath - Nach der Stunde Null - All-Video Medienvertriebs GmbH,Anschrift unbekannt

The Nailgun Massacre (niederl.) - VUH Video Holland B.V.,Anschrift unbekannt

The Rookie (Rookie - Der Anfänger, Blu-ray) -Warner Home Video Germany, Hamburg

Zombie Aftermath (engl.) - Trans-Global Pictures, Anschrift unbekannt

Crack House - VMP Video Medien Pool Produktions- und Vertriebs GmbH, München

Freddy's Finale - Nightmare On Elmstreet 6 - VPS Film-Entertainment Filmverwertungs GmbH, München (Label: VPS)

Killing American Style - Scala Video Vertriebs GmbH, Schlüchtern

The Rookie (Rookie - Der Anfänger) - Warner Home Video GmbH, Hamburg

Tutti Frutti (Party, privat) - Szymanski Vertriebs GmbH, Bochum-Wattenscheid (Label: Nobel Video)

Half-Life (PC-Spiel, US-Version) - Cendant Software Deutschland, Dreieich

Half-Life 1: Source (PC-Spiel, US-Version) - Vivendi Universal Games, Los Angeles/USA, Valve Software, Washington/USA

Half-Life 2 - Collector's Edition (PC-Spiel) - Vivendi Universal Games, Los Angeles/USA, Valve Software, Washington/USA

Moonstone - Mindscape, Chicago, genaue Anschrift unbekannt

Navy Seals - Hersteller: Ocean Software, Manchester, Vertreiber: Softwarefirma Bomico, Keltersbach

Porno Show - Hersteller unbekannt

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat im April 2017 folgende Titel indiziert.Mit Entscheidung Nr. I 14/17 vom 7. März 2017, bekannt gemacht durch Bekanntmachung Nr. 3/2017 vom 17. März 2017 (BAnz AT 30.03.2017 B5) wurde die DVD "Rest Stop: Don't look back" (Uncut), ediert und vertrieben von Warner Bros. Entertainment GmbH, Hamburg, in die Liste der jugendgefährdenden Medien eingetragen. Richtig muss der Eintrag lauten: "Rest Stop: Don't look back" (Uncut), Anbieter unbekannt.Mit Entscheidung Nr. 7759 (V) vom 10. Oktober 2007, bekannt gemacht im Bundesanzeiger Nr. 204 vom 31. Oktober 2007, wurde der Videofilm "Hexen bis aufs Blut gequält", VMP Video, München, Anschrift unbekannt, folgeindiziert und in Listenteil B der Liste der jugendgefährdenden Medien aufgenommen. Die inhaltsgleiche DVD/BluRay/Bonus DVD wurde mit Entscheidung Nr. I 1/13 vom 3. Januar 2013, bekannt gemacht durch Bekanntmachung Nr. 1/2013 vom 23. Januar 2013 (BAnz AT 31.01.2013 B4), ebenfalls in Listenteil B der Liste der jugendgefährdenden Medien aufgenommen. Aufgrund des Aufhebungsbeschlusses des Amtsgerichts Tiergarten vom 15. Juli 2016, Az.: (353 BL) 284 AR 105/15 (31/16), werden die vorgenannten Filme in Listenteil A umgetragen.

Quelle: VideoMarkt

