Indie Prize gibt Finalisten bekannt

130 Studios wurden im Zuge des Indie Prize Awards ausgewählt, um auf der diesjährigen Casual Connect Europe in Berlin ihre derzeitigen Projekte den Besuchern zu präsentieren. Eine Fach-Jury wählte die Finalsten aus über 470 Bewerbern aus, die in der Indie Prize area die Chance erhalten, das Fachpublikum vom 7. bis zum 9. Januar von ihren Spielen zu überzeugen. Am Ende winken zehn Preiskategorien, die während des 17. Indie Prize Awards ausgezeichnet zu werden.Mit dabei unter den besten Studios sind unter anderem auch bekannte deutsche Entwickler wie Mimimi Productions mit ihrem Indie-Hit " Shadow Tactics - Blades Of The Shogun ", Salmi Games mit "Ellipsis" und Maschinen Mensch mit "Curious Expedition". Die vollständige Teilnehmerliste mit allen Indie-Spielen gibt es auf der Webseite des Indie Prize.

Quelle: GamesMarkt.de

