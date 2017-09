Indie-Portfolio für die Switch ausgebaut

Wie bereits Anfang des Jahres von Nintendo in Aussicht gestellt , soll die neue Switch auch eine Vielzahl von Indie-Titeln bekommen. Ursprünglich sprach der Plattformhalter von 60 Spielen, die bis Ende des Jahres für die neue Hybridkonsole erscheinen sollen. Jetzt korrigiert das Unternehmen diese Zahl sogar noch weiter nach oben: Über 100 sogenannte Nindies sollen von unterschiedlichen unabhängigen Studios in den nächsten Monaten Einzug auf die Switch halten.Neben Neuentwicklungen wird das Indie-Angebot der Switch auch um Neuaflagen oder Fortsetzungen bekannte Klassiker erweitert. Zu den neu dazugestoßenen Titel zählen unter anderem "Super Meat Boy Forever", "Shovel Knight: King of Card", "Kentucky Route Zero: TV Edition" und "Poly Bridge". Aber auch "Travis Strikes Again: No More Heroes" und "SteamWorld Dig 2" sind klangvolle Namen, die demnächst Teil des Switch-Portfolios werden. Alle Indie-Spiele erscheinen dabei ausschließlich im Nintendo-eShop und sind somit nur als Download erhältlich.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen