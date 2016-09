Iñárritu taucht in virtuelle Welten ein

Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu "The Revenant" ) nimmt sich mit einem Kurzfilm der Trend-Technologie Virtual Reality an. Wie Legendary Entertainment und Fondazione Prada, Produzenten und Finanziers der Projektes, melden, werden Iñárritu und der ebenfalls Oscar-prämierte Kameramann Emmanuel Lubezki nach vier Jahren Vorbereitung erstmals mit dem neuen Medium arbeiten - und sich eines in den USA politisch hochbrisanten Themas annehmen: Bei dem VR-Kurzfilm wird der Zuschauer demnach erleben können, wie es ist, als Flüchtling die Grenze zwischen Mexiko und den USA zu überwinden. Die Lucasfilm-Division ILMxLAB zeichnet für die technische Realisierung verantwortlich. Wann und auf welcher VR-Plattform der Film zu sehen sein wird, gaben die Produzenten noch nicht bekannt.

Quelle: Blickpunkt:Film

