Ina Göring verstärkt als Förderreferentin den game

Großansicht Ina Göring wechselt vom Medienboard Berlin-Brandenburg zum game Ina Göring wechselt vom Medienboard Berlin-Brandenburg zum game

Der game - Verband der deutschen Games-Branche bekommt Zuwachs. Ab Mitte August vestärkt Ina Göring den Verband als Referentin Förderung. Göring kommt vom Medienboard Berlin-Brandenburg , wo sie als Expertin für die Gamesförderung auf Landesebene zuständig war. Ihre Stelle beim game wird neu geschaffen und ist der Abteilung Politische Kommunikation zugeordnet, der von Maren Schulz geleitet wird.Zu Görings Aufgaben beim game gehört vor allem die fachliche Betreuung der politischen Umsetzung der Gamesförderung auf Bundesebene, eines der wichtigsten aktuellen Projekte des Verbands. Außerdem soll sie den Austausch mit den regionalen Institutionen und Netzwerken intensivieren."Mit Ina Göring holen wir genau zur richtigen Zeit eine absolute Kennerin der Games-Branche und Förderexpertin an Bord, die uns bei den wichtigen anstehenden Themen tatkräftig unterstützen wird", sagt game-Geschäftsführer Felix Falk . "Niemals zuvor gab es seitens der Bundes- und Landespolitik so viel Interesse und Engagement für die Games-Branche, gerade beim Thema Förderung. Das wollen wir ebenso wie die wichtige Arbeit der neuen Regionalvertretungen mit fachlicher Expertise noch stärker unterstützen.""Beim Thema Games-Förderung ist derzeit viel in Bewegung, sowohl auf Bundesebene als auch in den Regionen. Hier kann ich mit meiner bisherigen Berufserfahrung in der neuen Rolle wichtige Impulse geben und Hilfestellung leisten, um das Thema noch weiter voranzubringen", so Ina Göring. "Ich freue mich sehr darauf, mich beim game für die gesamte deutsche Games-Branche zu engagieren und mit den Mitgliedern und Partnern zusammenarbeiten zu können."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden