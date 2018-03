In eigener Sache: "GamesMarket"-Abo per SMS kein Angebot von GamesMarkt

Seit einer Woche erreichen uns erneut Beschwerden und Kündigungswünsche von Kunden, die per SMS-Nachricht über den Abschluss eines Abos von 4,99 Euro/Woche für einen Dienst namens "GamesMarket", " Games Market" oder "GamesMarket - Antivirus" informiert werden. Die Abrechnung erfolgt über die monatliche Rechnung des Mobilfunkbetreibers.Die GamesMarkt GmbH bietet KEINERLEI Abonnements für 4,99 Euro/Woche an und verschickt auch NIEMALS Abo-Bestätigungen per SMS-Nachricht. Auch in der Vergangenheit war dies zu keinem Zeitpunkt der Fall.Beim Dienst "GamesMarket.mobi" handelt es sich laut Impressum um einen Service der NTH Media GmbH, Körnerstrasse 14a in 79539 Lörrach. Sollten Sie eine SMS mit einer Abo-Bestätigung erhalten haben, und den Dienst nicht in Anspruch nehmen wollen, richten Sie Ihre Kündigung bitte an dieses Unternehmen. Richten Sie obendrein gegebenenfalls bei ihrem Netzbetreiber eine sogenannte Drittanbietersperre ein, um etwaige ungewollte Abos dieser Art zu vermeiden.Weitere Informationen und Hilfe bei unerwünschten Smartphone-Abos bieten außerdem die Verbraucherzentralen an.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen