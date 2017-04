Impressionen der DCP-Gala

Großansicht V.l: Felix Falk (BIU), Marie-Blanche Stössinger (USK) und Tobias Haar (BIU) (Bild: Getty Images/Quinke Networks) V.l: Felix Falk (BIU), Marie-Blanche Stössinger (USK) und Tobias Haar (BIU) (Bild: Getty Images/Quinke Networks)

In Berlin wurde gestern Abend der Deutsche Computerspielpreis 2017 verliehen . Über 700 geladene Gäste aus der Computer- und Videospielbranche, Wirtschaft, Politik, Kultur und Medien verfolgten die Preisverleihung vor Ort. Die Gala wurde von Barbara Schöneberger moderiert und zog als einer der wichtigsten Termine der deutschen Gamesindustrie auch wieder allerhand prominente Branchenvertreter, Szene-Größen und Prominenten an.Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt eröffnete die Show. Jury-Vorsitzende und parlamentarische Staatssekretärin Dorothee Bär war ebenso anwesend wie der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Sie alle lauschten Laudationen von Kurt Krömer, Gronkh oder Olivia Jones."Der Deutsche Computerspielpreis 2017 ist ein Preis der Rekorde - mit mehr Preisgeld, mehr Einreichungen und mehr Innovationen als je zuvor", sagte Dobrindt. "Wir erleben ein neues Qualitätslevel der deutschen Games-Branche. Unsere Spieleentwickler zeigen, dass sie ein wichtiger Treiber für innovative Technologien sind. Dabei wird deutlich, was Technologien in der Gigabit-Gesellschaft zum Durchbruch verhilft: Kreativität, Innovationskraft und vor allem auch Spaß."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen