IJsfontein zeigt Serious Games auf der Learntec

Vom 30. Januar bis zum 1. Februar findet erneut die internationale Bildungs-Messe Learntec in Karlsruhe statt. Mit dabei ist zum dritten Mal in Folge der Serious-Games-Spezialist Ijsfontein Interactive Media, der den Besuchern der Leitmesse neue Serious Games und andere digitalen Lernlösungen vorstellt. Zusätzlich präsentiert das Unternehmen neue spielerische Lernanwendungen, die besonders auf VR- und AR-Technologie beruhen. Dafür zeigt IJsfontein eine eigene AR-Anwendung, die mit Microsofts HoloLens wiedergegeben wird. Außerdem spricht der Creative Director Germany Jannis Goossens in seinem Vortrag "Gamification in Automotive" am 31. Januar darüber, welche Möglichkeiten der digitale Wandel in der Autoindustrie bieten kann. Zu finden ist Ijsfontein Interactive Media in Halle 1 Stand E68 auf der diesjährigen Learntec.

Quelle: GamesMarkt.de

