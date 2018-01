IGN-Entlassung und Naughty-Dog-Abgang

begräbt jetzt endgültig seinen Bewegungscontroller. Nachdem das Unternehmen bereits im Oktober 2017 die Produktion der Kinect eingestellt hat, beendet Microsoft jetzt auch die Herstellung der, die benötigt werden, um die Kamera an neueren Xbox-Konsolen und dem PC anzuschließen. | Quelle: polygon.com Der Chefredakteur der amerikanischen Webseitewurde wegen einem Fehlverhalten. Nachdem Vorwürfe gegen Butts, wegen Belästigung laut wurden, entschied sich das Unternehmen im Zuge der Ermittlungen jetzt den Chefredakteur zu kündigen. | Quelle: kotaku.com Der Creative Directorverlässt den Entwickler. Nach sieben Jahren kehrt Escayg, der als Autor und Creative Director für "Uncharted: The Lost Legacy" verantwortlich war, dem Unternehmen den Rücken. Naughty Dog verliert damit in kurzer Zeit bereits den zweiten Director. Erst im September kündigte Bruce Straley nach 18 Jahren seinen Job. | Quelle: twitter.com/ShaunEscayg

Quelle: GamesMarkt.de

