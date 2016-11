IFH-Studie: Wachstumsdynamik im Onlinehandel ungebrochen

Großansicht Die einzelnen Produktkategorien im E-Commerce wachsen höchst unterschiedlich, am stärksten entwickeln sich die so genannten Nachzüglerbranchen (Bild: IHF Köln) Die einzelnen Produktkategorien im E-Commerce wachsen höchst unterschiedlich, am stärksten entwickeln sich die so genannten Nachzüglerbranchen (Bild: IHF Köln)

Der deutsche Onlinehandel wird in diesem Jahr beim Umsatz erstmals die Schallmauer von 50 Mrd. Euro durchbrechen, prognostiziert ein neuer Report des IFH Köln. Während der Onlineumsatz im Vorjahr bei 47 Mrd. Euro lag, liegt die Hochrechnung der IFH-Experten für 2016 bei 52,3 Mrd. Euro. Dies würde einem Wachstum von elf Prozent entsprechen. An dem ungebrochenen Wachstum im E-Commerce haben vor allem Branchen ihren Anteil, die erst jetzt in die E-Commerce-Arena drängen: "Der Onlinemarkt ist noch nicht erwachsen geworden. Die Wachstumsdynamik ist ungebrochen, ein Abflachen der Wachstumskurve noch nicht zu erkennen. Im Gegenteil: das absolute Wachstum des Onlinehandels nimmt spürbar zu, getrieben vor allem von den Nachzüglerbranchen", so Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer des IFH Köln. Das Internet habe sich demnach längst als gleichberechtigter Einkaufskanal etabliert und werde zukünftig für noch mehr Produkte wichtiger Anlaufpunkt der Konsumenten sein.Zu den Nachzüglerbranchen werden die Bereiche Wohnen und Einrichten, Heimwerken und Garten und FMCG (Fast Moving Consumer Goods) gezählt. Vor allem die Kategorie Lebensmittel gewann mit einer Wachstumsrate von 27,6 Prozent zuletzt deutlich an Dynamik, so die Studie. Die von Anfang an im Onlinehandel etablierte Kategorie Bücher dagegen hat mit einem Wachstum von lediglich 2,6 Prozent ihr Onlinemarktpotenzial fast ausgeschöpft.

Quelle: VideoMarkt

