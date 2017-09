IFA öffnet Pforten

Großansicht Die IFA 2017 läuft vom 1. bis 6. September (Bild: IFA) Die IFA 2017 läuft vom 1. bis 6. September (Bild: IFA)

Heute beginnt in Berlin die Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlin. Bis zum 6. September läuft die Messe für Unterhaltungs- und Hauselektronik auf dem Messegelände der Hauptstadt. In den kommenden Tagen werden über 240.000 Besuchern erwartet. 1.805 Ausstellern präsentieren sich auf einer Fläche von 159.000 Quadratmetern."Wir erleben bereits seit einigen Jahren den Trend, dass die IFA deutlich an Attraktivität für die internationalen und nationalen Fachbesucher gewonnen hat. So haben wir uns auch von der Zahl der Fachbesucher zur weltweit größten wie internationalsten CE-Messe weiterentwickelt", sagt IFA-Direktor Jens Heithecker Trotz des Termin direkt nach der Kölner gamescom nutzen auch manche Unternehmen der Spielebranche die IFA, um ihre Produkte zu präsentieren. Microsoft Deutschland ist beispielsweise vor Ort, und zeigt unter anderem auch seine beiden Konsolenmodelle Xbox One X und Xbox One S. Konkurrent Sony ist ebenfalls als IFA-Aussteller gelistet, nutzt die Show aber eher, um TVs, Kameras und Hifi-Geräte zu präsentieren. Darüber hinaus stellen auch Zubehör-Hersteller wie Bigben in Berlin aus.

Quelle: GamesMarkt.de

