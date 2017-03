IEM Katowice endet mit Zuschauerrekord

Großansicht Die Fans stehen Schlange, um die eSport-Spiele der IEM zu sehen (Bild: Kirill Bashkirov / ESL) Die Fans stehen Schlange, um die eSport-Spiele der IEM zu sehen (Bild: Kirill Bashkirov / ESL)

Die ESL kann sich erneut über eine Rekordveranstaltung im eSport freuen. Die Intel Extreme Masters (IEM) im polnischen Kattowitz , die an den Wochenenden vom 25. bis 26. Februar und 3. bis 5. März ausgetragen wurden, waren das bisher zuschauerstärkste eSport-Event der ESL-Geschichte.An beiden Wochenenden besuchten insgesamt 173.000 Besucher die ausverkaufte Spodek Arena, um die Campionship-Runden in den Disziplinen "Counter Strike: Global Offensive", " League of Legends " und " StarCraft II " zu sehen und an der gleichzeitig stattfindenden IEM Expo teilzunehmen. Zusätzlich beobachteten weltweit rund 46 Millionen Menschen das Event über Online-Streams, die in 19 Sprachen ausgestrahlt wurden. Letztes Jahr waren das laut den Veranstaltern ESL und Intel noch 34 Millionen . Gespielt wurde um ein Gesamtpreisgeld von 650.000 Dollar, verteilt auf alle drei Disziplinen."Ich kann es nicht fassen, dass die Veranstaltung in Katowice bereits fünf Jahre alt ist und in jedem Jahr immer größer und besser wird", so Michal Blicharz, Vice President Pro Gaming bei der ESL. "Wir sind gleichermaßen stolz und davon ergriffen, jedes Jahr aufs Neue das Publikum in der Spodek Arena und die gesamte eSports Welt unterhalten zu dürfen.""Die Intel Extreme Masters in Katowice haben im Hinblick auf die Besucher vor Ort und die Zuschauerzahlen auf den Streams alle Erwartungen übertroffen", erklärt Frank Soqui, General Manager der Virtual Reality and Gaming Group bei Intel. "Die Leidenschaft der Gaming Community für den eSports wurde einmal mehr deutlich und Intel ist sehr stolz darauf, den Fans aus der ganzen Welt die besten Gamingerlebnisse zu bieten."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen