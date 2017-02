idee+spiel feiert Jubiläum und will Socia-Media stärken

Pünklich zur Spielwarenmesse hat die Fachhandelskooperation idee+spiel Bilanz gezogen für 2016. Der Umsatz der rund 800 angeschlossenen Spielwaren-Fachhandelsgeschäfte stieg flächenbereinigt im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent. Dabei sei vor allem der Umsatz im Kernsortiment gestiegen, also der klassischen Spielware und der Modelleisenbahn. Konkrete Aussagen zur Entwicklung der Videospiel-Linie McMedia machte idee+spiel nicht.Zum Erfolg maßgeblich beigetragen habe der Ausbau des Multichannel-Geschäfts, vor allem auch auf dem idee+spiel-Online-Marktplatz. Dort hat sich die Einkaufskooperation auch für 2017 viel vorgenommen. So sollen unter anderem die Aktivitäten im Social-Media-Bereich ausgebaut werden.Für 2017 steht außerdem das 40. Firmenjubiläum an. "Was 1977 mit 33 Spielwarenhändlern begann, hat sich zu einem der größten und erfolgreichesten Verbände Europas entwickelt," so Jochen Martens, Geschäftsführer Finanzen und seit über 25 Jahren bei idee+spiel. Feiern will idee+spiel das Jubiläum mit verschiedenen Kampagnen und Aktionen über das ganze Jahr.

Quelle: GamesMarkt.de

