IARC gewinnt Oculus Store für sich

IARC kann einen weiteren Erfolg feiern. Nach Google, Nintendo und Microsoft hat die International Age Rating Coalition (IARC) nun auch Oculus als Partner gewonnen. Ab sofort sind für alle Titel im Oculus Store eine entsprechene Alterskennzeichnung verpflichtend. Für alle neuen Apps ist das Rating automatisch Bestandteil des Veröffentlichungsprozesses. Alle bereits erhältlichen Apps müssen bis Ende März geratet werden."Wir haben uns zum Ziel gesetzt, es auf der Oculus-Plattform allen zu ermöglichen informierte Kaufentscheidungen zu treffen", so Oculus auf seiner Webseite. "Daher haben wir uns entschlossen, fortan das International Age Rating Coalition (IARC) System zu nutzen um den Menschen zuverlässige und vertraute Kennzeichen für alle Oculus-Erlebnisse zu bieten."IARC hat die Alterskennzeichnung im Digitalbereich standardisiert, so dass in den Stores basierend auf einem Rating länderspezifisch bekannte Kennzeichen ausgegeben werden. User des deutschen Google-Play-Stores sehen zum Beispiel bei jeder App ein USK-Rating.

Quelle: GamesMarkt.de

