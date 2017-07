HyperX mit eigenem Vortrag auf der SPOBIS

Paul Leaman, Vice President HyperX EMEA

Der Peripheriegerätehersteller HyperX nimmt an der diesjährigen SPOBIS Gaming & Media teil. Das Tochterunternehmen von Kingston schickt dafür seinen Vice President Paul Leaman als Speaker zur Kölner B2B-Tagung am 21. August. Leaman spricht in seinem Vortrag über das Sponsoring im professionellen eSport und die Erfahrungen, die HyperX in den letzten 15 Jahren mit seinem eigenen eSport-Engagement gemacht hat."Ich freue mich, bei der ersten SPOBIS Gaming- und Media-Veranstaltung auf der gamescom 2017 zu sprechen", sagt Paul Leaman. "Die Gaming-Branche ist bereits größer als die traditionelle Unterhaltungsindustrie wie Musik oder Film und es ist großartig, die Erfahrung von HyperX zu teilen. Wir unterstützen seit über einem Jahrzehnt einige der bekanntesten Teams, Influencer und Events innerhalb der eSport-Community und wir werden den eSport auch in den kommenden zehn Jahren unterstützen."

Quelle: GamesMarkt.de

