Humboldt-Institut lädt zum Game Jam

Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft veranstaltet vom 7. bis 8. Oktober einen Game Jam in Berlin. Unter dem Motto "Data Privacy und Privacy by Design" sollen die Teilnehmer des zweitägigen Entwicklungsmarathons eigene Serious Games entwerfen. Dabei stehen den Teilnehmern Experten aus den Bereichen Game Design, Privacy und Security zur Verfügung. Darunter Michelle Dennedy vom Netzbetreiber Cisco, Max von Grafenstein vom Humboldt-Institut und Prof. Dr. Sibylle Schupp von der Technische Universität Hamburg. Am Ende der Game Jam werden die Projekte einem öffentlichen Publikum vorgestellt und Preise für die besten Anwendungen vergeben.Die Registrierung läuft noch bis zum 17. September. Interessenten haben auf der Webseite des Instituts die Möglichkeit, sich für die Game Jam anmelden.

Quelle: GamesMarkt.de

